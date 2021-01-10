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فن

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 12:28 م
هادي الجيار
هادي الجيار
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شروق ابراهيم
رحل عن عالمنا الفنان القدير هادي الجيار عن عمر ناهز 71 عامًا بسبب مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا.


وكان آخر ظهور لهادي الجيار خلال تحضيرات مسلسل "الاختيار 2"، مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والمخرج بيتر ميمي.


وأعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله".


يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.


وكان الفنان هادى الجيار انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما، خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل هادي الجيار
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