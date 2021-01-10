إيران تعلن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن اكتشاف 4 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيران.





ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أوضح نمكي أن الإصابات الأربعة المسجلة بكورونا المتحور تعود لعائلة قادمة من أوروبا.





كان وزير الصحة اعلن، الثلاثاء الماضي، الكشف عن أول اصابة بفيروس كورونا البريطاني لمواطن إيراني كان قد قدم إلى البلاد من بريطانيا، مشيرا إلى أن المصاب وضع نفسه في الحجر الصحي منذ اليوم الأول، ولم يشاهد أي أثر للفيروس بالقرب منه.





وبذلك ارتفع عدد الافراد المصابين بفيروس كورونا البريطاني إلى 5 حالات في البلاد لغاية الآن.





وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، اليوم الأحد، أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیون و 286 الفا و 406 اشخاص من ضمنهم 4664 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة، وذلك بعد تسجيل 6113 حالة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.





وأشارت سادات لاري إلى وفاة 71 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المتوفین في إیران 56 الفا و 171 شخصا.



