135 ألف شكوى.. التنمية المحلية تكشف عن تأثير الواتساب على مبادرة صوتك مسموع

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية رئيس الوزراء، انطلقت في أكتوبر عام 2018، لتكون من أهم الآليات غير التقليدية التي يتم بها التواصل مع المواطنين.





وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن المبادرة توفر 4 آليات للتواصل بين المواطنين والوزارة، وهي قائمة على محورين أساسيين هما أن التنمية المحلية تستجيب لشكوى المواطن، والثاني أن التنمية المحلية تشرك المواطن في القرار.





وأوضح أنه يتم التواصل من خلال رقم واتساب وهو 01150606738 وهو الآلية الأولى للتواصل، والآلية الثانية من خلال الخط الساخن 15330، والآلية الثالثة من خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك باسم "صوتك مسموع"، وأخيرا الآلية الرابعة من خلال الإيميل الخاص بالوزارة وهو [email protected] ، لافتا إلي أن الآلية الأولى للواتساب كانت الأكثر تفاعلا واستخداما واحتلت الصدارة بما يزيد عن 135 ألف رسالة تقريبا.





وأضاف أن هذا يرجع لسهولة التعامل مع الواتساب كما أنه يمكن إرفاق صورة المشكلة وصورة بطاقة الرقم القومي بالشكوى، ويتم التواصل على الفور من خلال غرفة العمليات الخاصة بالمبادرة، مشيرا إلى أن هناك 27 غرفة عمليات موزعة الـ 27 محافظة بالجمهورية.



