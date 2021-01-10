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رياضة

بديل مصطفى محمد.. سموحة يحدد تسعيرة رحيل نجمه للزمالك

الأحد 10/يناير/2021 - 02:06 م
فرج عامر رئيس سموحة
فرج عامر رئيس سموحة
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عمرو الحلوانى

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إنه بالفعل تلقى عرضا من قبل الزمالك لضم حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد فرج عامر أن رحيل حسام حسن عن سموحة لن يقل عن 40 مليون جنيه باعتباره المهاجم الأميز في الكرة المصرية الآن.



يذكر أن الزمالك يبحث عن مهاجم قوى يقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد اقتراب رحيل مصطفى محمد عن الفريق خلال الفترة الحالية وانتقاله للدوري الفرنسي .


وفى السياق ذاته ، أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقفه من التعاقد مع ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وأكد فرج عامر فى تصريحات إذاعية أن  سموحة يسعى لضم أحد الثنائي أحمد ريان وصلاح محسن، إلا أن القرار يعود إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي ينتظر تقييم الثنائي خلال الشهر الجاري من أجل كتابة تقريره الفني بشأن حاجته لخدمات الثنائي من عدمها.


وقال فرج عامر إن سموحة تواصل مع مسؤولي الأهلي من أجل الحصول على أحمد ياسر ريان أو صلاح محسن، مشددًا على رغبته في شراء الثنائي حال وافق موسيماني على رحيلهما.


وعلى الجانب الآخر ، يخضع لاعبو سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الأحد ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق البنك الأهلى ، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.


 ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب البنك الأهلى.


ووضع أحمد سامي برامج تدريبية وتأهيلية مكثفه لحسام حسن، مهاجم الفريق تميهدا للدفع به خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة، لاسيما ان الفريق السكندري، يدخل اللقاء بنقص عددي كبير، في ظل إصابات كورونا داخل صفوف اللاعبين.

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