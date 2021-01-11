بناء على طلب موسيماني .. شاهد خالد علي يكشف موقفه من العمل في الأهلي

كشف خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، موقفه من العمل في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.









وتابع خالد علي:" صن داونز هو فريق عمل وليس شخص واحد، لدينا 2 مديرين فنيين وهو شيئ يحدث لأول مرة في العالم، ونتصدر جدول ترتيب الدوري حاليا.





وتابع:" في صن داونز نتبع نظام معين قائم على فريق كامل وليس شخص، قد تتعاقد مع مدرب عالمي ولكن لم تجلب له لاعبين ذات جودة عالية ستفشل، والعكس أيضا إذا تعاقدت أيضا مع لاعبين ذات جودة عالية ولم تتعاقد مع مدرب جيد ستفشل أيضا، لذلك يجب أن يتم عمل توازن بالتعاقد مع مدرب جيدا ولاعبين ذات جودة عالية".





وأشار:" بيتسو في مكان يقدر يوفر له الإمكانيات وهو مدرب عالمي قادر على صناعة الفارق، ونحن أيضا نتمنى التوفيق لنا".





يذكر أن قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضي بأحد فنادق القاهرة، أوقعت فريق صن داونز في مجموعة نارية، تضم مازيمبي الكونغولي، والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ.

المجموعة الثانية: مازيمبي - صن داونز - الهلال السوداني - شباب بلوزداد.

المجموعة الثالثة: الوداد - حوريا - بترو أتلتيكو - كايزر تشيفيز.

المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - مولودية الجزائر - تونجيث.











وقال خالد علي، خلال ندوة بموقع " صدى البلد": مجرد أن يطرح اسمي للعمل في الأهلي من قبل موسيماني شيئ يشرفني، لكنني مرتبط بنادي صن داونز مدى الحياة، إلا إذا تسببت في مشكلة وقرر النادي رحيلي.