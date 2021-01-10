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رياضة

مدرب تونس يكشف لـ صدى البلد موعد وصول المنتخب لخوض مباريات مونديال اليد

الأحد 10/يناير/2021 - 05:06 م
منتخب تونس
منتخب تونس
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إسماعيل محمود
كشف سامي السعيدي، المدير الفني لمنتخب تونس لكرة اليد، اليوم الأحد، عن موعد وصول بعثة منتخب بلاده للقاهرة، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وقال "السعيدي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "نصل إلى القاهرة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير عصرًا".

وأضاف "لدينا مهمة كبيرة وصعبة في مونديال اليد في مجموعة الموت، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.. التحضيرات لم تكن سهلة في تلك الظروف".

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل.
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