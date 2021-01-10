مدرب تونس يكشف لـ صدى البلد موعد وصول المنتخب لخوض مباريات مونديال اليد





وقال "السعيدي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "نصل إلى القاهرة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر يناير عصرًا".





وأضاف "لدينا مهمة كبيرة وصعبة في مونديال اليد في مجموعة الموت، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.. التحضيرات لم تكن سهلة في تلك الظروف".





ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل.