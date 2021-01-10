زود دخلك.. وزارة الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل جديدة.. تفاصيل

تعلن وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، بالتعاون مع شركة طلبات من خلال مبادرة " دراجتك .. صحتك ". مشروع زود ..دخلك" ، عن توفير فرص للعمل كطيار دليفري "عمل حر" وذلك للشباب المقتنين للدراجه الهوائية التى طرحتها الوزارة أو من يمتلك دراجة هوائية شخصية .





وكشف وزير الشباب والرياضة أنه كبداية مع شركة طلبات مصر، فأنه سيتم توفير فرصة عمل لعدد 500 فرد ممن اقتنوا الدراجات الهوائية لأسطول العمل مع شركة طلبات





ويتم الاشتراك بمشروع "زود ..دخلك "

من خلال اللينك التالي :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdj1qPEZ4kOs5.../viewform

حيث سيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين ثم الاختيار من بينهم لحضور اليوم التدريبي ' ويتم تدريب الشباب علي كيفية استخدام والتعامل مع ابلكيشن طلبات باحدي قاعات مراكز الشباب وذلك تحت إشراف ( الإدارة العامة لتدريب الشباب )

#وزير_الشباب_والرياضة

#مبادرة_دراجتك_صحتك

#مشروع_زود_دخلك