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رياضة

قادش يهزم ألافيس بثلاثية ويرتقي للمركز التاسع بالدوري الإسباني

الأحد 10/يناير/2021 - 08:09 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نجح قادش في الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد على ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ورفع قادش رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 23 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ألافيس عند النقطة 18 في المركز الرابع عشر.

وتقدم قادش عن طريق أليكس فيرنانديز في الدقيقة 15، قبل أن يعادل خوسيلو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وتلقى ألبرتو رودريجيز البطاقة الحمراء في الدقيقة 50، ثم استغل قادش النقص العددي وسجل لورانزو الهدف الثاني بالدقيقة 56.

وأضاف نيجريدو الهدف الثالث لصالح قادش عند الدقيقة 68، ثم بقت النتيجة حتى النهاية (3-1).
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