بعد هبوطها 12 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 11-1-2021،لليوم الثاني على التوالي بعد هبوطه أول أمس، السبت، بمتوسط 12 جنيها لدى محلات الصاغة.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 693 جنيها مقابل 702 جنيه أمس بفارق 9 جنيهات.





بينما بلغ سعرالذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 809 جنيهات مقابل 820 جنيهًا أمس بفارق 11 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين الذهب لنحو 925 جنيها مقابل 938 جنيها أمس، السبت، بتراجع بلغ 13 جنيها.





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لـ 539 جنيها مقارنة بـ 550 جنيها أمس بفارق 11 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب لـ 6472 جنيها، وأوقية الذهب نحو 28.8 ألف جنيه، وكيلو الذهب لـ 924.6 ألف جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.