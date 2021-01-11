البحث العلمي تعلن عن تنظيم فاعليات جديدة خلال يناير

- عرض منظور دولي لجانب ELSI حول أبحاث الطب الشخصي (البيانات الضخمة ، الذكاء الاصطناعي) وبيانات التوجيه الأخلاقي حول أبحاث PM ومنظور المريض حول تنفيذ البحث في PM.



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ويكون التسجيل للاجتماع إلزامي وسيغلق في 20 يناير 2021. يرجى التسجيل باستخدام هذا الرابط: https://forms.gle/5wpytbHwWNvEGpKMA كما يمكن الإطلاع على جدول الأعمال التفصيلي للاجتماع مرفقًا- سيتم إرسال رابط الجلسة الافتراضية في الأسبوع السابق للحدث. ويكون التسجيل للاجتماع إلزامي وسيغلق في 20 يناير 2021. يرجى التسجيل باستخدام هذا الرابط:





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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ERA PerMed عن"احدث معلومات" ، والذي سيتم تنظيمه من خلال مكالمة JTC 2021 في 25 يناير 2021، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بتوقيت وسط أوروبا).وأوضحت الأكاديمية أن الندوة عبر الإنترنت مفتوحة لجميع المتقدمين المحتملين المهتمين بالمكالمة، مشيرة إلى أن أهداف الاجتماع هي كما يلي:- عرض النداء (الأهداف العلمية والجوانب الإدارية) تليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين