تنبيه عاجل من وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) بضرورة الدخول على الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم لمراجعة بياناتهم.





كما شدد وزير التربية والتعليم على أنه بعد مراجعة كافة بيانات طالب الثانوية العامة على الاستمارة الالكترونية، عليه أن يقوم بطباعة الاستمارة حتى يتم طلبها في المدرسة.





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رابط الاستمارة الالكترونية لطلاب المرحلة الثانوية هو : https://moe-register.emis.gov.eg/account/login جدير بالذكر أن





وعلى الطلاب الذين استلموا من المدرسة الورقة المكتوب بها ايميل الطالب و الرقم السري ، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ، لاستكمال تسجيل بيانات الاستمارة الالكترونية و اضافة صورة شخصية للاستمارة (تقوم بتصوير صورتك بالموبايل)".





ويرجى العلم أن حرف (S) فى الرقم السرى يكتب كابيتال، وعند تسجيل بيانات الاستمارة نختار (المحافظة والقسم ) ، ثم ادخال (رقم الموبايل) و (مهنة ولي الأمر)





وعلى الطالب أن يهتم بالتأكد من صحة التخصص (علمى او ادبى ) و التأكد من صحة الشعبة ( علوم او رياضة ) ، و التأكد من صحة اللغة الاجنبية الثانية ، مع رفع و اضافةصورة شخصية الكترونية للاستمارة





و بعد التأكد من صحة كل البيانات وإضافة الصورة، لابد من الضغط على (حفظ) ثم الضغط على (اعتماد ) ثم القيام بطباعة الاستمارة ورقيا ، مع التشديد على انه فى حالة الضغط على زر (اعتماد) فلن يتمكن الطالب من تعديل اى خطأ فى الاستمارة نهائيا.





و بعد طباعة الاستمارة ورقيا، على الطالب أن يحتفظ بها لحين طلبها من المدرسة، وفى حاله وجود خطا فى الاسم او التخصص او الشعبة او اللغة ، لابد من التوجة للمدرسة لمسئول "الحكومة الالكترونية" لتعديل الخطأ على ان يكون ذلك قبل الضغط على زر (اعتماد) حتى تقوم المدرسة بتصحيح الخطأ



