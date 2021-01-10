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تعليم

تنبيه عاجل من وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

الأحد 10/يناير/2021 - 08:01 ص
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) بضرورة الدخول على الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم لمراجعة بياناتهم.

كما شدد وزير التربية والتعليم على أنه بعد مراجعة كافة بيانات طالب الثانوية العامة على الاستمارة الالكترونية، عليه أن يقوم بطباعة الاستمارة حتى يتم طلبها في المدرسة.

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جدير بالذكر أن رابط الاستمارة الالكترونية لطلاب المرحلة الثانوية هو :  https://moe-register.emis.gov.eg/account/login

وعلى الطلاب الذين استلموا من المدرسة الورقة المكتوب بها ايميل الطالب و الرقم السري ، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ، لاستكمال تسجيل بيانات الاستمارة الالكترونية و اضافة صورة شخصية للاستمارة (تقوم بتصوير صورتك بالموبايل)".

ويرجى العلم أن حرف (S) فى الرقم السرى يكتب كابيتال، وعند تسجيل بيانات الاستمارة نختار (المحافظة  والقسم ) ، ثم ادخال (رقم الموبايل) و (مهنة ولي الأمر) 

وعلى الطالب أن يهتم بالتأكد من صحة التخصص (علمى او ادبى ) و التأكد من صحة الشعبة ( علوم او رياضة ) ، و التأكد من صحة اللغة الاجنبية الثانية ، مع رفع و اضافةصورة شخصية الكترونية للاستمارة 

وبعد التأكد من صحة كل البيانات وإضافة الصورة، لابد من الضغط على (حفظ) ثم الضغط على (اعتماد ) ثم القيام بطباعة الاستمارة ورقيا ، مع التشديد على انه فى حالة الضغط على زر (اعتماد) فلن يتمكن الطالب من تعديل اى خطأ فى الاستمارة نهائيا.

وبعد طباعة الاستمارة ورقيا، على الطالب أن يحتفظ  بها لحين طلبها من المدرسة، وفى حاله وجود خطا فى الاسم او التخصص او الشعبة او اللغة ، لابد من  التوجة للمدرسة لمسئول "الحكومة الالكترونية" لتعديل الخطأ على ان يكون ذلك قبل الضغط على زر (اعتماد) حتى تقوم المدرسة بتصحيح الخطأ

ونوهت المدارس الثانوية، بأنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ورقة الايميل و الرقم السرى من المدرسة، فيمكنهم الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ، ثم اختيار (حساب الطالب )، ثم ادخال (الرقم القومي) و (كود الطالب ) ، ثم الضغط على مربع (انا لست برنامج ريبوت )، فيظهر الايميل و الرقم السرى، ليقوم الطالب بحفظهما ثم يدخل بهما لموقع الاستمارة الالكترونية ، لاستكمال تسجيل باقى البيانات و مراجعتها و اضافة الصورة الشخصية ثم طباعة الاستمارة.
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