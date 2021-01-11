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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:10 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

نصيحة الابراج

اليوم سوف تكون تحت ضغط كبير حتى بعد بذل جهود كثيرة ، لن تتمكن من القيام بأي عمل مهم. اليوم قد تنخفض ثقتك أيضًا. ننصحك بعدم الاستسلام. ثق بنفسك وبالله. قريبا قد تتحول الأمور في صالحك.

حاول أن تكمل عملك في المكتب في الوقت المحدد. اليوم سيكون رئيسك في مزاج سيء.

إذا كنت قد أكملت دراستك وتبحث عن وظيفة ، فهناك احتمال قوي لتعيينك. يمكن لرجال الأعمال الصغار الاستفادة بشكل جيد.

بالحديث عن حياتك الشخصية ، قد يكون لديك اختلافات مع أفراد عائلتك.

لا تفعل شيئًا في الغضب يجعلك تندم في المستقبل. بالحديث عن صحتك ، إهمالك يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير ، اعتني بنفسك.

 سيكون اليوم يومًا مزدحمًا للغاية بالنسبة لك على صعيد العمل. سوف تعمل بجد. ومع ذلك ، فإن عملك الجاد لن يذهب سدى وستكون قادرًا على إكمال جميع مهامك بنجاح في الوقت المحدد. ستحصل أيضًا على الدعم الكامل من رئيسك وكبار الضباط.

من ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال الحصول على طلب كبير. اليوم هو يوم جيد بالنسبة لك من حيث المال. إذا لم تقم بأي معاملات مالية اليوم ، فسيكون ذلك جيدًا. ستكون العلاقات مع زوجتك قوية.

حبيبتك ستكون في مزاج جيد. بالحديث عن صحتك ، قد تتدهور صحتك فجأة اليوم. قد تشعر بالضعف

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