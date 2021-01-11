أسباب تلف ذاكرة كمبيوتر السيارة.. تعرف عليها

يعتبر كمبيوتر السيارة على ذاكرتين أو برنامجين ذاكرة دائمة ، وتحتوي على برنامج السيارة الاساسي الذي يتحكم بكل تفاصيل السيارة



ولكن بعض أصحاب السيارات يلاحظون انه عند ملئ السيارة بالوقود في طرق السفر يظهر لك أن كمية الوقود تكفيك لمسافة معينة عند قطع مسافة قليلة بظهر العداد مرة أخرى بأن الوقود سوف يكفيك لمدة اطول ، والسبب أنه عند ملئ خزان الوقود تكون الذكراة المؤقت مبرمجة على السير الداخلي ، وهذا يظهر كمية البنزين التي تكفيك للسير داخل البلاد



اما عند تبديل البطارية الخطأ سيتلف المعالج الخاص بالكمبيوتر وينطبق على 90 % في بعض انواع سيارات لازم نقلها ، وعند تغيير البطارية أو أجرينا اصلاحات بدائرتها الكهربائية ، وبالتالي تحتاج السيارة إلى فتح الكونتاكت لمدة 30 ثانية .





كما نصح الخبراء أيضا بعد غسيل محرك السيارة بالماء لان هذه العادة ستفقد السيارة ذاكرتها ، بالإضافة تعرض وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة إلى الرطوبة ، المحافظةعلى عكس أقطاب البطارية عن طريق الخط ،والمحافظةعلى تعطل أسلاك البوجيهات أو شمعات الاحتراق في السيارة ، وعدم تسرب الماء إلى وحدة التحكم.





