المكتب العالمي للمناعة: لقاح كورونا يحتاج من أسبوعين إلى 3 حتى ينتج الأجسام المضادة

قال طلال ناصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة بواشنطن، إن السلالات التي ظهرت في بريطانيا وأفريقيا أصبحت أكثر انتشارا، مشيرا إلى أن "اللقاح يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة داخل الجسم حتى يستطيع أن يعطي وينتج الأجسام المضادة والمناعة".





وأكد "ناصولي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة بنسبة 50% فقط، موضحا "الإصابات تزيد عن طريق الأفراد المصابة بـ كورونا ولكن بدون أعراض".





وأضاف الكورونا مثل دخان السجائر، فهو يبقى معلقا في الهواء، معقبا "المدخنون يجب عليهم ارتداء الكمامة لأنهم الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا".





وأشار إلى أن هناك سوقا سوداء تعمل على بيع لقاح وأدوية كورونا، ولكن لا يجب علينا الانصياع وراءهم، وعلينا التوجه إلى وزارة الصحة على الفور.



