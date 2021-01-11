نجاة سائق سقط تحت الجليد بفضل دراجته.. شاهد

انقذت العناية الالهية سائق من الموت اثناء دراجته تحت الجليد فى "روسيا".





وعرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو لدراجه يبلغ وزنها ٣٥٠ كيلو جرام سقطت تحت الجليد فى بحيرة متجمدة بجمهورية "كاريليا الروسية "





‎وبحسب الفيديو المعروض فأن قائد الدراجة كان يجرى رحلة استكشافية كبيرة إلى القطب الشمالى قبل تعرضه لحادثة





‎ولفت التقرير إلى انه خلال الرحلة الاستكشافية تصدع الجليد تحت الدراجة، وتمكن قائدها من القفز منها، ولكن بفضل عجلات الدراجة العائمة التى تطفو على الماء مكنت الرجل من التمسك بدراجته لانتظار وصول رجال الإنقاذ.







