جراحة نادرة لرضيع عمره 5 أيام مصاب بانسداد المريء في طب طنطا.. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ، إن الطفل الذى اجروا عملية له عمرة 5 ايام وكان مصاب بانسداد في المرىء وهو الان في العناية المركزة مستقرة تماما. أحمدوحالته





وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان الطفل كان وزنه 2 كيلو وخرج من غرفة العمليات على جهاز تنفس ولكنه الآن ليس بحاجة إليه، مؤكدا ان الطفل قبل إجراء العملية كانت حياته معرضة للخطر بسبب دخول الهواء الي معدته .



