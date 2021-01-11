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جراحة نادرة لرضيع عمره 5 أيام مصاب بانسداد المريء في طب طنطا.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:52 ص
جراحة لرضيع عمره
جراحة لرضيع عمره 5 أيام
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ، إن الطفل الذى اجروا عملية له عمرة 5 ايام وكان مصاب بانسداد في المرىء وهو الان في العناية المركزة وحالته مستقرة تماما.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان الطفل كان وزنه 2 كيلو وخرج من غرفة العمليات على جهاز تنفس ولكنه الآن ليس بحاجة إليه، مؤكدا ان الطفل قبل إجراء العملية كانت حياته معرضة للخطر بسبب دخول الهواء الي معدته.

وأوضح غنيم ، أن هذه الحالة من الحالات النادرة جدا، مشيرا الي ان العملية تمت عن طريق المنظار الصدري من فتحة 3 ملي واستغرقت ساعة ونصف، قائ: "رغم ازمة فيروس كورونا لكننا مازلنا نستقبل حالات الطوارىء في طنطا".
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