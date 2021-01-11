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رياضة

ماذا سيحدث إذا أصيب لاعبا بكورونا خلال مونديال اليد؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد خالد فتحي، نائب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، أنه لن يتم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية. 

وقال خال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الاساس هو عدم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية كما أنه لن يكون هناك برامج سياحية للمنتخبات".

وأكمل: "الاتحاد الدولي أقر بوجود 20 لاعب لكل منتخب بدلا من 16".

وأتم: "اذا اصيب أي لاعب بفيروس كورونا سيتم عزله بالفندق ويتم اجراء فحص مرة أخرى، إذا كان ايجابي لمرة ثانية سيتم نقله لمستشفى العزل".

وقررت اللجنة المنظمة المحلية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، إقامة البطولة، دون حضور إعلامي للصحفيين المسجلين خارج الفقاعة الكاملة في صالاتها الأربعة، فيما عدا اللجنة الإعلامية المكلفة بتغطية البطولة. 


ويأتي القرار، تماشيا مع قرار اللجنة المنظمة العليا بمنع الحضور الجماهيري لمباريات البطولة، وتماشيا كذلك مع مطالب الاتحاد الدولي لكرة اليد. 


ويستهدف القرار، الحفاظ على سلامة كل العاملين والمشاركين المباشرين في مصر 2021. جدير بالذكر، أن عملية تسجيل الصحفيين الراغبين في تغطية البطولة بنظام الفقاعة الكاملة، قد انتهى يوم 10 ديسمبر الماضي. وفي الوقت ذاته، ستستمر تغذية القناة الإعلامية للموقع الرسمي لـ مصر 2021 بالتغطية الخبرية والحوارات الخاصة وكل أنواع الوسائط الإعلامية لمساعدة الصحفيين والإعلاميين على القيام بمهامهم.


 وكذلك، يستمر الموقع الرسمي للبطولة، وحسابات البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في نقل كل ما يدور حول البطولة وفعالياتها لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين.

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