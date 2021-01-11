احم سيارتك من كورونا في 8 خطوات فقط

يشهد العالم حاليًا أحداث الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و مع تداعيات هذه الأزمة أصبحت الإجراءات الاحترازية تشكل لنا جميعا أهمية قصوى، نظرًا لما تحتويه من عناصر الأمان المتعددة، ولا ننسى من بين هذه الإجراءات أن نهتم بتعقيم السيارة دائمًا للحفاظ على صحتنا و حماية من معنا.





وفي إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لحماية سيارتك من مخاطر الفيروسات والميكروبات.





1- تعقيم المقابض

لابد من تعقيم مقابض السيارة الداخلية والخارجية جيدًا قبل استخدامها، فهي من أكثر الأجزاء عرضة للتلامس.





2- الاصطفاف

يفضل أن نضع السيارة تحت أشعة الشمس لفترات، وأن نقوم بفتح النوافذ لتجديد الهواء بداخلها.





3- غسيل الأيدي و ارتداء القفازات

من اللازم أن نهتم بغسيل الأيدي دائمًا والإبقاء على نظافتها من وقت إلى أخر، ويفضل أيضًا ارتداء قفازات اليد لحمايتها، ولكن إذا وجدت صعوبة في الأداء الحركي عند ارتدائها فيجب خلعها على الفور.





4- دواسات السيارة والأحذية

قبل أن نسقل السيارة فمن الضروري القيام بتطهير الأحذية من الناحية السفلية تقليلا للفيروسات، ويجب أيضا تطهير دواسات السيارة و موضع القدم لجميع الأماكن الداخلية.





5- النظافة الداخلية

يجب علينا الاهتمام بالنظافة الداخلية للسيارة، والتخلص دائمًا من المهملات والخلفات التي تسبب العدوى.





6- مسافات الأمان

تعتبر هذه النقطة أحد العناصر الرئيسية لتجنب مخاطر العدوى، ولذلك فيجب علينا ترك مسافة مناسبة والالتزام بارتداء الكمامة.





7- فلتر التكيف والهواء

علينا القيام بتنظيف فلتر الهواء وفلتر التكييف من وقت إلى اخر، لتجنب الفيروسات والبكتريا التي تتكون داخل هذه الأجزاء.





8- نظافة المقصورة الداخلية