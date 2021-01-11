ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-1-2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:25 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الاثنين 11- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 925 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 809 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 693 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6472  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

عيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-12-2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

الجرام يصل لـ 934 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 12 - 2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020

عيار 18 يسجل 707 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

ترشيحاتنا

إغلاق طريقي الإسماعيلية والفيوم بسبب الشبورة الكثيفة

عطسة ريهام السهلي تعرضها لموقف محرج على الهواء.. فيديو

4 شباب انتهكوا حظر كورونا لتسلق الجبال.. فأصابتهم كارثة| صور

أخبار التوك شو.. تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. وإيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي

محمد شوقي: رمضان صبحي يمكنه التخلص من الضغط الجماهيري باستعادة مستواه

حقيقة ربط شاب في شجرة 3 سنوات .. وأحد الأهالي: أمه خايفة عليه عشان ما يهربش..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار حقائب مي عمر الخرافية في مسلسل لؤلؤ تثير الجدل.. صور

حاول البقاء مستيقظا.. 7 حلول غريبة للتخلص من الأرق ومشاكل النوم

عانقتهن في اللحظات الأخيرة.. حريق يودي بحياة أم وبناتها الثلاث والسبب مجهول