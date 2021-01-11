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اقتصاد

4 محاور.. الجزار يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:40 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع المرافق، لمتابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، وكذا موقف تنفيذ الإجراءات والحلول لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمدن الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، وتتضمن الخطة 4 محاور، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية، عن طريق توسعات المحطات القائمة، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات.

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وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرًا بمياه الأمطار الغزيرة، بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى، وكذا إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.
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