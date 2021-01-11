20 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير تكنولوجيا الإضاءة

تدرس شركة روزتاليد لتكنولوجيا الإضاءة ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه بهدف التمكن من تطوير المنتجات واستحداث تقنيات جديده لدعم منتجات الشركة بأحدث التقنيات المتطورة.





وتعتمد الشركة في تحديث منتجاتها ومواكبة آخر التعديلات الفتيه القياسيه الاوروبيه للحفاظ على مكانتها في الاسواق المحلية والإقليمية وتعتبر روزتاليد من الشركات الرائده في مجال صناعة الكشافات الملاعب والبانلات الليد للمكاتب والمنازل بحسب مصعب أبو الفضل مدير عام الشركة.

وأضاف أبوالفضل أن الشركه تمكنت من الفوز بممارسة توريد وتركيب بانلات الاضاءه الليد بداخل أحد كليات الهندسة التابعه لأحد الجامعات الحكومية الكبرى. اعتمادا على جودة المنتجات بعد اختبارها من قبل اقسام الكلية لفتره تزيد على ٨ أشهر، اجتازت المنتجات جميع الاختبارات بامتياز مما اهلها للانفراد بحصه كاملة ١٠٠% وتوريد كافه احتياج المبنى الجديد باحدى كليات الهندسة الحكومية بعد منافسة شرسة مع 4 شركات كبرى تعمل بمجال منتجات الإضاءة الليد.

وتعمل البانلات التى تركيبها لمدة 50 الف ساعه مما يساهم فى تعظيم الجدوى الاقتصادية من الاعتماد على اللمنتجات الليد لتكون بذلك تكنولوجيا بديلة وموفرة وذات عائد اقتصادي سريع

يتميز المبنى بداخل كلية الهندسة بكونة احد احدث المباني الذكية التي تعتمد على انظمة المباني الذكية بهدف التمكن من ترشيد فواتير الكهرباء مما يساهم فى سرعة إستعادة تكلفتها التركيب .في فترة لا تزيد على ٦ أشهر.

كذلك تتمتع البانلات بسعر مميز مقارنة بالشركات التى تقدمت بعروضها للمنافسة على الفوز بالمشروع .

على صعيد متصل، ذكر أن الشركة فازت بمشروع تركيب بانلات اضاءه ليد بأحد المراكز التابعه لأحد شركات النداء الالى الخاصة العاملة في السوق المحلي منذ اكثر من ٣٠ عاما.

وتمكنت الشركة بالفوز بإضاءة المبنى الجديد بفضل وجود سابقة أعمال لدى العميل منذ اكثر من 4 سنوات الماضية .

وتضمنت إضاءة أحد المبانى التابعة لشركة النداء الالى وخدمة العملاء بمنطقة العباسية , مشيرا إلى أن منتجات الشركة تتمتع بنفس الكفاءة منذ تركيبها .

مما مكن الشركة من الحصول على تعاقد جديد بفضل جودة المنتجات التى تقوم بتوريدها للعملاء داخل السوق المحلى .