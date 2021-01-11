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قبل انطلاق أولى جلساته غدا.. شاهد| أمين البرلمان: تقسيم النواب جاء ليتناسب مع إجراءات كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:03 م
الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس النواب ، والاعب السابق حسام غالي
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نورهان رأفت
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن تقسيم النواب جاء ليتناسب مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة للنواب قبل معاد الجلسة، حتى لا تحدث تكدسات أو مخالفة لتلك الإجراءات.

فيما قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب المعين ، خلال تقرير لـ فضائية "إم بي سي مصر 2" ، إن التعيين يندرج تحت طائلة المسؤولية، والإطار الخدمى للمواطنين ، خاصة في ظل الجائحة الحالية.

من جانبه، قال اللاعب السابق حسام غالي، النائب المعين، إن شعوره بهذا التعيين لا يوصف، متابعا :" ثقة القيادة السياسية وتعيني في النواب حاجة كبيرة".

وأعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها غدا الثلاثاء ، حيث تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٥ " لسنة ٢٠٢١ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني ، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.
كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب  ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

ويشهد المجلس يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب وتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

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