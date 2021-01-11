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فن

بقرار من وزيرة الصحة.. نقل الفنان علي حميدة لـ معهد ناصر (تفاصيل)

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:53 م
علي حميدة
علي حميدة
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أيمن محمود
تحركت صباح اليوم الاثنين من محافظة مطروح سيارة إسعاف مجهزة  بالفنان علي حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد تدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والاتصال بأسرة الفنان.



وكشفت  نورا  ابنه شقيقة الفنان علي حميدة  لصدى البلد  كواليس  تدخل أكثر من جهة للمشاركة في علاج  شقيقها .

وأكدت أنهم تلقوا مساء أمس اتصال تليفوني من الفنان الكبير  هاني شاكر نقيب الموسيقيين والذي عرض نقل  الفنان علي حميدة  مساء  اليوم الى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية لتلقي العلاج على نفقه النقابة.

 وذكرت أنه "ورد إليها اتصال تليفوني آخر صباح اليوم الاثنين من الدكتورة هاله زايد وزيره الصحة والسكان والتي أكدت أنه سيتم علاج شقيقها بمعهد ناصر  بالقاهرة لتلقي العلاج على نفقه الوزارة".

وأشارت إلى أنه بالفعل "وصل إلى مقر منزلنا  بمدينة مرسي مطروح سيارة إسعاف مجهزه وتحركنا الى المستشفى بالقاهرة".

كانت الحالة الصحية للمطرب على حميدة، تدهورت بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، لشعوره ببعض الألم الشديد في منطقة البطن، وتم نقلة إلى مستشفى بمرسى مطروح.

وتم عمل سونار، وأشعة مقطعية وكل التحاليل اللازمة ودل التشخيص أن لديه تليف في الكبد وحصوة في المرارة، وطلب الطبيب المعالج نقلة  بأقصى سرعة الى مستشفى بالقاهرة أو الإسكندرية حتى يتم سحب عينة ويتم علاجه في مكان مجهز لذلك.

وقامت الأسرة بمناشدة نقابة المهن الموسيقية للتدخل لعلاج الفنان.
بقرار من وزيرة الصحة.. نقل الفنان علي حميدة لـ معهد ناصر (تفاصيل)
بقرار من وزيرة الصحة.. نقل الفنان علي حميدة لـ معهد ناصر (تفاصيل)
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