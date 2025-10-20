قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية

وزير المالية
وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تدعم بقوة مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنسيقاً دولياً وتكاملاً في الرؤى بين مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بما يخدم مصالح الشعوب النامية ويعزز قدرتها على النمو.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بمدينة جنيف، حيث أوضح كجوك أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة يعد أمراً محورياً لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، داعياً إلى تشجيع التبادل التجاري وتوسيع نطاق التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية لدعم مسار التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى سياسات وأدوات تمويلية مبتكرة تتيح للدول النامية حيزاً مالياً أوسع من خلال آليات مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وإصدار سندات الاستدامة، مؤكداً أهمية تعبئة رأس المال العام والخاص لسد فجوة التنمية وتحقيق النمو الشامل.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل متسق على معالجة التحديات الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، موضحاً أن الجهود مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بما يتيح جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوحيد وتقليل الرسوم وخفض تكلفة الاستثمار، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست على الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والخدمية نمواً ملحوظاً.

وشدد كجوك في ختام كلمته على أن مصر مستمرة في دعم المبادرات الدولية الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل التنموي، مؤكداً التزامها بتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل العالمية لتحقيق التنمية الشاملة وتوسيع فرص النمو في الدول النامية.

المالية وزير المالية أحمد كجوك التنمية خفض تكاليف التمويل

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

مدير المتحف المصري بالتحرير

مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة متكاملة لجذب الزوار بعد انتقال كنوز "توت عنخ آمون"

الحسين

غلق الحسين وخان الخليلي أمام حركة السياحة لمدة ٢٤ ساعة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني "REAL" لخدمة النعمة الشافية

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

