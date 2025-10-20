بحضور الوزير .. إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، في فعاليات إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي، والتي تأتي في إطار التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دعمًا لمسيرة التطوير والإصلاح الإداري التي تقودها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وعدد من قيادات الوزارتين ومديري المديريات الصحية وممثلي الجهات الحكومية.

استثمار في مستقبل الوطن

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن إطلاق الجائزة يمثل خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم التميز والجودة في العمل الحكومي، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع صحة المواطن في صميم أهدافها، مشيرًا إلى أن صحة الإنسان المصري استثمار في مستقبل الوطن وليست مجرد خدمة تُقدَّم، موضحا أن تخصيص فئة خاصة بالقطاع الصحي ضمن منظومة الجوائز يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدًا أن التميز في الصحة لا يقاس بالمؤشرات الإدارية فقط، بل بمدى تأثيره المباشر على حياة الناس.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الصحية المصرية واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكان اختبار جائحة كورونا دليلًا على قدرتها على الصمود والتطوير وتحويل الأزمات إلى فرص للإصلاح والابتكار، مضيفا أن التعاون مع وزارة التخطيط أثمر عن مشروعات مشتركة ناجحة، من بينها معمل السلامة الحيوي للكشف المبكر عن الأوبئة، ومشروعات تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر الصحية، ومبادرة الوحدات الخضراء صديقة البيئة، فضلًا عن تطوير خدمات الإسعاف لتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ.

كما أشار إلى إنشاء وحدة للتميز الحكومي ضمن الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية لتكون الذراع التنفيذية لتطبيق معايير الجودة داخل القطاع، موضحًا أنه تم تدريب فرق العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط على أحدث الممارسات العالمية.

وأعلن الوزير إطلاق أول فئة خاصة بجوائز التميز الحكومي في القطاع الصحي – جائزة تميز مديريات الشؤون الصحية، مؤكدًا أنها تهدف إلى تقدير جهود العاملين في الميدان الصحي، وترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التنافس الإيجابي بين المديريات والمنشآت الصحية في مختلف المحافظات، مضيفا أن الجائزة ستسهم في رفع جودة الأداء وتحسين رضا المرضى، مؤكدًا أن صوت المواطن هو المحور الأساسي في تقييم الخدمات الصحية.

وفي ختام كلمته، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الشكر للدكتورة رانيا المشاط على الشراكة المثمرة والدعم المستمر، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق جائزة التميز في القطاع الصحي بفئة مديريات الشئون الصحية، ضمن فئات التميز المؤسسي لجائزة مصر للتميز الحكومي، يأتي كمبادرة من وزارة الصحة والسكان التي كانت ولا تزال شريكًا فاعلًا في مسيرة التميز الحكومي في جمهورية مصر العربية وفي كافة مبادرات وجهود تحقيق التنمية الشاملة في الدولة، لافتة إلى أن تلك الشراكة المثمرة بين الوزارتين تجسدها اللقاءات الدائمة والمتواصلة لمناقشة كافة ملفات التعاون سواء في إطار اللجنة الوزارية للتنمية البشرية أو من خلال اللقاءات الثنائية.

وأوضحت أن الدولة المصرية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في بناء جهاز إداري عصري يلبّي تطلعات المواطن، ويواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاجية والتصدير، موضحة أن التنافسية تتعلق أيضًا بتطوير العنصر البشري وزيادة كفاءة الجهاز الإداري، من أجل زيادة رضا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.

كما وجّه السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، الشكر إلى وزارتي الصحة والتخطيط على التعاون المستمر ودعمهما لمسيرة التميز الحكومي، مؤكدًا أن التميز ليس غاية بل هو رحلة ومسيرة تصنع أجيالًا من القادة المبدعين، تنطلق من رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء وفعّال.

وأشار إلى أن الجائزة التي أُطلقت عام 2018 بتوجيهات من القيادة السياسية، تقوم على أسس الشفافية والحوكمة والابتكار بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الجائزة تتضمن فئات فردية ومؤسسية تسلط الضوء على النماذج الملهمة والقيادات النسائية المتميزة داخل الجهاز الإداري، وتسعى إلى توطين المعرفة وتحقيق الاستدامة في الأداء الحكومي.

وأكد السفير هشام بدر أن هذا العام يشهد توسيع نطاق الجائزة ليشمل مديريات الشؤون الصحية في جميع المحافظات، بما يسهم في نشر ثقافة التميز داخل القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا للتقدم المنشود في مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال الفعالية، أهدت الدكتورة رانيا المشاط درع التميز للدكتور خالد عبدالغفار تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة التميز المؤسسي وتعزيز مفاهيم الجودة في القطاع الصحي.