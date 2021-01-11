بعد إصابة 9 بكورونا.. مدرب حراس سموحة يطالب بإعادة المسحات ورفض الرابيد تيست





وقال أحمد ناجي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:





هل من المنطق أن تكون نتائج الربيت تيست بهذا التخبط الفظيع اللاعبين فى حاله ممتازه ولا يظهر عليهم أى أعراض وتظهر نتائج اللاعبين تسعه ايجابى بلإضافه الى اتنين من الجهاز الطبى اين المنطق فى إختبار هذا الربيت تيست.







أضاف: ارجو إعادة النظر وعودة المسحات التى وقت العمل بها كانت نتيجة مسحات لاعبى سموحه والجهاز الفنى كلها سلبية.







يذكر ان المسحة التي أجراها فريق سموحة السكندري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا في سابع جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز أسفرت عن وجود 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق بجانب 3 مدلكين







وانضم ال9 المصابين الجدد إلى ال11 زملائهم السابقين الذين أصيبوا بكوورنا خلال الأيام القليلة الماضية وتم عزلهم وتلقي بروتوكول العلاج واضطر معه اتحاد الكرة إلى تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي بالدوري ومن المنتظر أن يخاطب فرج عامر رئيس نادي سموحة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الجارية لطلب تأجيل مباراة البنك الأهلي غدا في ظل تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق

طالب احمد ناجى مدرب حراس المرمى في نادي سموحة باعادة العمل بنظام المسحات وعدم الاعتداد باختبار الرائد تيست للكشف عن إصابات فيروس كورونا.