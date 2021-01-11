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أخبار البلد

21 % انخفاصا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
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صدى البلد
قالت وزيرة الصحة ، إن الأوضاع مستقرة بمستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك  21 % انخفاضا في الإصابات ، وأن تردد حالات الاشتباه  على المستشفيات قل بنسبة  15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة  8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 %  . 

وأوضحت أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات ، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا . 

وتابعت : " كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لان كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".


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