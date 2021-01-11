21 % انخفاصا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

قالت وزيرة الصحة ، إن الأوضاع مستقرة بمستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات ، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 % .





وأوضحت أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات ، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا .





وتابعت : " كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لان كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".







