بعد تأجيل دورته لـ 2022.. تعرف على تاريخ سيمبوزيوم النحت في أسوان

تسبب فيروس كورونا في تأجيل انعقاد الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت ، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 19 يناير الي 9 مارس 2021، علي أن تقام الدورة الجديدة في موعدها العام القادم في يناير 2022، جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا بتأجيل كافة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية، سوف نستعرض خلال السطور التالية تاريخ سمبوزيوم أسوان للنحت.





وفي هذه المناسبة نرصد تاريخ السيمبوزيوم منذ أن تم تأسيسه حتى الآن:





سمبوزيوم أسوان، تم تأسيسه في 1996 على يد الفنان التشكيلي العالمي الراحل آدم حنين أثناء تولى الفنان فاروق حسنى وزارة الثقافة، يقام السمبوزيوم سنويا في محافظة أسوان جنوبي مصر، بمنطقة الشلال.





ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، ويهدف إلى إحياء فن النحت على الجرانيت الذي اختفى تدريجيا وتحول إلى حرفة معمارية، من خلال دعوة فنانين عالمين يتشاركون مع المحليين والحرفيين لإنتاج قطع فنية في ورش تُعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السمبوزيوم.





ونسبه إلى نجاح دوارات السمبوزيوم، تم إطلاق مشروع المتحف المفتوح للسمبوزيوم بمنطقة الشلال في أسوان ليضم الأعمال النحتية نتاج دوراته، تم تخصيص 33 فدانا له بمنطقة الشلال بأسوان.

ويضم منطقة المسرح المكشوف المقام على مساحة 200 متر، وقاعة عرض للأعمال الفنية، بجانب المكاتب الإدارية وأعمال البنية الأساسية، باعتباره متحفا دوليا يضم حوالي 320 عملا فنيا لكبار النحاتين من مختلف دول العالم، وتم إدراجه فى مزارات السياحية، لكونه يعد المتحف الوحيد من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط كما يتميز بموقعه على ربوة عالية تطل على نيل أسوان.

وخلال ربع قرن وهى عمر سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، شارك به ما يزيد عن 150 من أهم نحاتي العالم من 44 دولة.



