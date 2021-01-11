ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:43 م
تطهير وتعقيم القوات
تطهير وتعقيم القوات المسلحة لمجلس النواب
Advertisements
محمد إبراهيم
قامت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة بأعمال التطهير الوقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذى يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة كذلك تطهير مجلس الشيوخ، كما تضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من إنتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية السادة الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت.

وواصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق وموقف اتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا وكذا المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومى، حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التى تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومى بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما.

وذلك فى توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصًا على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وبما يسهم فى تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى،  كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة فى مجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.س كورونا.
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
قبل افتتاح جلساته بالدورة الجديدة.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجلس النواب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحصن والسند.. القوات المسلحة تواجه "الفيروس القاتل" في 2020 .. وتنجح في توفير الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية للمصريين

القوات المسلحة تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا بإجراء جديد

لمواجهة كورونا.. القوات المسلحة تبدأ أعمال تطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالقاهرة

شاهد.. القوات المسلحة تواجه موجة كورونا بتطهير وتعقيم المناطق الحيوية بالقاهرة

القوات المسلحة تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا.. استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير العالمية.. وتنفيذ الأعمال فى أوقات متأخرة من الليل لعدم تعطيل حركة المرور

تفقد الرئيس السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ترشيحاتنا

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

بشرى سارة بشأن تعافي يسرا وخالد سليم من كورونا

ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي

تامر عبد المنعم ينعى والد الفنان بيومى فؤاد

شاهد| مجرم يقتل عشيقته بالشارع في وضح نهار

حالة نادرة.. طفلة تعيش بقلبها خارج صدرها منذ الولادة | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور