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أخبار العالم

توجيهات عاجلة من الجيش الأمريكي لنشر 10 آلاف جندي في شوارع واشنطن

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:52 م
قوات من الحرس الوطني
قوات من الحرس الوطني الأمريكي (أرشيفية)
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أكد مسؤول رفيع المستوى، بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، أن الوزارة تخطط لنشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في واشنطن، بحلول يوم السبت المقبل، مع بدء وصول القوات التي تم تخصيصها بالفعل لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع، إن الجيش الأمريكي يعمل حاليًا على تلبية طلبات جديدة تقدمت بها حكومة العاصمة واشنطن، والشرطة الأمريكية، وشرطة الكابيتول، مشيرًا إلى أن عدد المجندين الذين سينتشرون في الشوارع قابل للزيادة.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن العدد الفعلي لجنود الجيش الأمريكي خلال حفل تنصيب بايدن قد يصل إلى 13 ألف جندي، مشيرة إلى وجود 6200 ألف جندي بالفعل تم نشرهم، عقب أحداث اقتحام مبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
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