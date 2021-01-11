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أخبار العالم

قرار عاجل من البحرين بشأن العلاقات مع قطر

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:03 م
البحرين تدعو قطر
البحرين تدعو قطر لبدء مباحثات ثنائية تفعيلا لبيان العلا
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قسم الخارجي
وجهت وزارة الخارجية البحرينية دعوة إلى نظيرتها في قطر  لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني وموجه إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، مقرونةً بتمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق".

وتابع الزياني في البيان "أود الإفادة بأنه تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا، وصولًا للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وأكمل "نحيط سعادتكم علما بأن مملكة البحرين قد شكلت لجنتين، (لجنة للمتابعة ولجنة قانونية) وفقا لما نص عليه بيان العلا".

كانت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - وقعت على اتفاق العلا على هامش القمة الخليجية الأخيرة، والذي يقضي بعودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية معها.
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