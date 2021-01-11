ويليام بيرنز.. أول دبلوماسي محترف يحتل كرسي مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA

على الرغم من أنه نادرًا ما يشارك في شئون الأمن القومي للولايات المتحدة، ناهيك عن الاستخبارات، فقد أصبح "وليام بيرنز" خيارًا مفاجئًا أمام الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب قيادي في وكالة التجسس بعد أن رشحته عدة وسائل إعلام لمنصب أعلى في وزارة الخارجية.





رشح الرئيس جو بايدن، الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA). ووصفه الرئيس المنتخب ونائبته، كامالا هاريس، بأنه المرشح المثالي ليكون رئيسًا "غير سياسي" لوكالة التجسس الأمريكية.





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بيرنز وهو أيضًا أول دبلوماسي محترف يشغل هذا المنصب، إليك ما تحتاج لمعرفته حول ويليام بيرنز والمسار الذي سلكه والذي قاده إلى أعلى منصب في وكالة المخابرات المركزية:





ترشيح غير متوقع

تم ذكر بيرنز لأول مرة كمرشح رئيسي محتمل لتولي منصب رئيس وزارة الخارجية في عام 2016، في إدارة المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة هيلاري كلينتون، وفي وقت لاحق في عام 2020 في إدارة بايدن.





ومع ذلك، اختار بايدن أنتوني بلينكين لهذا المنصب، ما سمح لنفسه على ما يبدو بالتأثر برأي ملفين جودمان - كاتب العمود في منفذ CounterPunch عبر الإنترنت والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية - الذي أوصى بـ "بيرنز" ليكون رئيس الاستخبارات الجديد في ادارة بايدن.





وأوصى جودمان الدبلوماسي المخضرم على أساس أنه سيكون المرشح المثالي لنزع تسييس الوكالة بعد رئاسة ترامب وقيادة جينا هاسبل، التي اتهمها الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا بالدفاع عن أساليب التعذيب التي يفترض أن وكالة المخابرات المركزية تستخدمها.





وجادل المحلل كذلك بأنه بصفته مسؤولًا خدم ​​في الخارج ، فإن بيرنز لديه "فهم عميق" لدور وكالة المخابرات المركزية وأهميتها.





خبرة بشئون روسيا وإيران

وعلى الرغم من تأكيدات جودمان بشأن فهم بيرنز لدور وكالة المخابرات المركزية ، نادرًا ما شارك الدبلوماسي في مناقشات تتعلق بقضايا الأمن القومي في حد ذاتها.

بيرنز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين





لقد شغل بيرنز بالفعل منصب كبير مديري شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بين عامي 2001 و 2005، ولكن معظم حياته المهنية التي استمرت 33 عامًا عمل كدبلوماسي.





وبهذه الصفة، انخرط بيرنز في مفاوضات عدة اتفاقيات حاسمة مع حكومات أجنبية.



