شاهد| مجرم يقتل عشيقته بالشارع في وضح نهار

أقدم زعيم عصابة معروف بتاريخه في العنف المنزلي على قتل صديقته المنفصلة عنه، مطلقا النار عليها من مسافة قريبة حيث تركت الضحية ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات في منزل جليسة الأطفال في لوس أنجلوس.

يظهر مقطع فيديو مروع رجلا يدعى هربرت نيكسون فلوريس ، 46 يطارد كارين رويز ، 35 عامًا ، قبل أن يطلق عليها عدة طلقات مميتة من مسدسه نصف الآلي صباح الأربعاء الماضي.

ويوضح أيضا لحظة ركض المسلح إلى سيارته وابتعاده بسرعة عن إحدى المناطق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن القاتل مرتكب الجريمة التي أقدم عليها في وضح النهار في حادث بشع ومؤلم بمدينة لوس أنجلوس.