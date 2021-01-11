خبير أمن المعلومات: آلية نشر الشائعات تغيرت بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

قال الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، إن التكنولوجيا تغزو العالم والشائعات متواجدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الشائعات من أهم التحديات التي ستواجه العالم خلال الفترة القادمة.





وأضاف الجندي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن مصر بها العديد من الأدوات التي تساعد في زيادة الشائعات مؤكدا أن كل بيئة بها عوامل تساعد علي زيادة الشائعات وهذا للتأثير على المجتمع بشكل أو بآخر.



