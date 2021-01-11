خبير أمن المعلومات: آلية نشر الشائعات تغيرت بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

قال الدكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، إن التكنولوجيا تغزو العالم والشائعات متواجدة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الشائعات من أهم التحديات التي ستواجه العالم خلال الفترة القادمة.
وأضاف الجندي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن مصر بها العديد من الأدوات التي تساعد في زيادة الشائعات مؤكدا أن كل بيئة بها عوامل تساعد علي زيادة الشائعات وهذا للتأثير على المجتمع بشكل أو بآخر.
وأوضح الجندي، أن الشائعات سابقا كانت تنتقل من شخص إلى آخر وكان بشكل تقليدي أما الآن فهناك منصات تعمل على جلب هذه الشائعات وتوجيهها حسب رغبتهم منوها بأن آلية انتشار الشائعات تتغير عن الماضي بسبب السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي.