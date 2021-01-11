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سياسي أمريكي: ترامب متهم بالتحريض على الفتنة.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:07 م
ترامب
ترامب
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عاطف عبد الجواد، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي أصبح متهما بالتحريض على الفتنة، موضحا أن مجلس النواب الأمريكي أعطي الحق لنائب ترامب عزل الرئيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " علي مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"؛: "مجلس النواب الأمريكي سوف يرفع اتهام ترامب بالتحريض إلي مجلس الشيوخ، والديمقراطيون يسعون إلي وصم ترامب ومنعه من الترشح إلي الرئاسة مرة أخرى".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي ترامب مازال يتمتع بكامل صلاحيته حتى الآن، منوها أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي وصفت ترامب بالمتهور.

وتابع: "أن بنس لديه رغبة في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لذلك يتخلى عن ترامب".
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