اقتصاد الإمارات| 617 مليون درهم تصرفات عقارات دبي









وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم تلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم .

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 617 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 135 مبايعة بقيمة 289.2 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 65 مليون درهم و125 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 224.2 مليون درهم .قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخوانيج الثانية .وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم .وسجلت الرهون قيمة قدرها 295.88 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 40.37 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 255.51 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 139 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 34 مليون درهم .أما الهبات فشهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 32.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 7 ملايين درهم .