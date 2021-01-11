ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 600 مليون درهم تسهيلات ائتمانية للمشاريع المتوسطة مع نهاية سبتمبر الماضي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:58 م
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
Advertisements
قسم الاقتصاد
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها المشاريع المتوسطة خلال الربع الثالث من العام الماضي 600 مليون درهم مما رفع إجمالي رصيدها التراكمي من القروض إلى 52.9 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك وفقا للاحصائيات التي يصدرها مصرف الامارات المركزي.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية " وام" تقرارا عن  المصرف المركزي أن رصيد التسهيلات الائتمانية المسجلة لصالح المشاريع المتوسطة يشكل 57.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الامارات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نهاية الربع الثالث من العام 2020 .

اقرأ أيضا:
ويعكس الحجم الكبير من التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشاريع المتوسطة العديد من المؤشرات الايجابية التي يأتي في مقدمتها تميز هذا النوع من المشاريع بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات وذلك بالاضافة إلى تمتع غالبيتها بالملاءة المالية مما يجعلها تحظى بالأولوية في قائمة اهتمامات القطاع البنكي في الدولة .

وكان هذا النوع من المشاريع حظي باهتمام كبير في خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها المصرف المركزي البالغة قيمتها 50 مليار درهم والتي استهدفت دعم كافة القطاعات منذ شهر مارس من العام الماضي وذلك من خلال توفير التسهيلات المالية المقدمة لها وتأجيل بعض المستحقات المترتبة عليها للبنوك وذلك بالاضافة إلى بعض الاجراءات الأخرى الخاصة بتعزيز مسيرة عملها.

ويأتي اهتمام المصرف المركزي بدعم هذا النوع من المشاريع منسجما مع اهتمام الحكومة الاتحادية في تعزيز دورها باعتبارها من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني .

وعملت الحكومة خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات التي تُعني بدعم هذه المشاريع ومن ضمنها البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يتم من خلالها توفير التسهيلات والحوافز، والخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي وغيرها من المحفزات التي تدعم عمل القطاع .

ويعد مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم هذا النوع من المشاريع ويضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص ويتولى مهمة وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات للمشروعات بالاضافة إلى التنسيق مع البرنامج الوطني المخصص لها والجهات المعنية وعلى نحو يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: 2.23 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لعملاء البنوك في يوليو الماضي

اقتصاد الإمارات.. 100 مليون درهم تسهيلات مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من 2020

32.8 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال 3 أشهر

ترشيحاتنا

هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟.. مستشار السيسي يجيب

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

أول تعليق من الصحة العالمية على ظهور سلالة ثالثة من فيروس كورونا

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

واتساب يكشف عن مفاجأة للمستخدمين بعد أزمة التحديث

نقبوا الجدران وعطلوا الكاميرات.. القصة الكاملة لـ هروب 3 نزلاء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور