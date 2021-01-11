اقتصاد الإمارات.. الأسهم ترفع مكاسبها إلى 12.8 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق المال الإماراتية مسيرة صعودها في اليوم الثاني من تعاملات الأسبوع مما رفع إجمالي مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال جلستين الى نحو 12.8 مليار درهم وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.





وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، برغم البداية الهادئة للتعاملات في النصف الأول من عمر الجلسة فإن المؤشرات عكست اتجاهها صعودا في النصف الثاني وذلك بعد ارتفاع وتيرة السيولة المتداولة والتي تواصلت عند مستويات عالية وبقيمة بلغت مليار درهم.





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كان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قفز بنسبة 1.19% بالغا مستوى 5237 نقطة فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي الى 2698 نقطة بزيادة نسبتها 0.91% مقارنة باليوم السابق، مقتربا بذلك على اختراق حاجز 2700 نقطة بكل سهولة.





وعلى مستوى حركة الأسهم النشطة فقد انضمت الى القائمة شريحة جديدة من الأسهم حيث ارتفع سهم بنك ابوظبي الأول المدرج في سوق العاصمة الى 13.78 درهم وذلك بالإضافة الى سهم الشركة العالمية القابضة 42.16 درهم واتصالات 17.44 درهم، وواصل سهم الدار مسيرة صعوده بالغا 3.29 درهم.





وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 11.20 درهم إضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي 4.87 درهم.. من جانبه قفز سهم اعمار للتطوير الى 3.05 درهم فيما أغلق سهم داماك عند 1.48 درهم.





وكان سهم إعمار العقارية قاد النشاط في سوق دبي المالي مرتفعا الى 4.04 درهم وسط تداولات مكثفة بلغت قيمتها نحو 110 ملايين درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم اعمار للتطوير الى 2.96 درهم وسهم داماك إلى 1.45 درهم.





يشار الى أن جلسة التداول شهدت ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة والتي بلغت 456 مليون سهم نفذت من خلال 10377 صفقة.



