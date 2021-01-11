مدير الكلية البحرية الأسبق يوضح مميزات الفرقاطة «بورسعيد» ..فيديو

قال اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" لديها محركات لا تصدر ضوضاء بشكل ملحوظ.





وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفرقاطة الشبحية "بورسعيد"، تمتلك مميزات تكنولوجية غير مسبوقة، ولا توجد في أي فرقاطة أخرى.





وأوضح أن الفرقاطة تستطيع أن تؤمن أماكن التنقيب عن البترول، وكذلك تستطيع أن تؤمن الإنزال البري للقوات.





وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق، إلي أن رادار الفرقاطة الشبحية يستطيع أن يتبع 500 هدف، لافتا إلي أنها تستطيع أن تقيم في منطقة سيطرة ثلاثية الأبعاد.





وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق، أن قيام مصر بتصنيع مثل هذه الفرقاطة إنجاز يجب أن نفتخر به.



