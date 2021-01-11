خبير: القيادة السياسية تبنت بناء القوات المسلحة والبحرية..فيديو

أكد اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الاسبق أن القيادة السياسية تبنت بناء القوات المسلحة والقولات البحرية ونجحت بذلك منذ عام 2014 حتى الآن وهو ما ظهر بشكل كبير.





وأضاف - خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز - أن ما تم بالقوات البحرية والقوات المسلحة حقق نتائج مميزة نتيجة التسليح الحديث والتدريبات المشتركة المميزة.



