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خبير: القيادة السياسية تبنت بناء القوات المسلحة والبحرية..فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:40 م
فرقاطة بحرية
فرقاطة بحرية
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محمود محسن
أكد اللواء بحري محفوظ طه مرزوق مدير الكلية البحرية الاسبق أن القيادة السياسية تبنت بناء القوات المسلحة والقولات البحرية ونجحت بذلك منذ عام 2014 حتى الآن وهو ما ظهر بشكل كبير.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز - أن ما تم بالقوات البحرية والقوات المسلحة حقق نتائج مميزة نتيجة التسليح الحديث والتدريبات المشتركة المميزة.

وقد قام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بحضور مراسم تسلم الفرقاطة الشبحية الأولى "بورسعيد" من طراز (جوويند) من شـركة "ترسانة الإسكندرية" لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية الذى يشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وتعد الفرقاطة بورسعيد" من أهم القطع البحرية التى تم بنائها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة "Naval Group"  الفرنسية ، التي تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن ، كما يعتبر بناء تلك الفرقاطة تحدى حقيقى لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة

 كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات وقد إنعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء .
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