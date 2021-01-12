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برلمان

آية مدني: تعيني بمجلس النواب أهم من أي بطولة.. وملفات الرياضة والنقل أبرز اهتمامتي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:09 ص
النائبة أية مدني
النائبة أية مدني عضو مجلس النواب
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سماح أنور
قالت النائبة أية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن زيادة نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان لـ 27% جاء ذلك بناء علي ثقة وتشجيع الرئيس السيسي وجهوده الواضحة في إفساح المجال أمامها بالمشاركة الفعالة والإبداع،لافتة إلي أن المرأة حاليا في العصر الذهبي لها.

وعن كيفية تلقيها خبر تعيينها بمجلس النواب، علقت النائبة: " فرحت جدا ومكنتش متوقعة الخبر ده أحسن من أي بطولة عالمية أخدتها وأتمني أكون إضافة قوية للمجتمع ".

أضافت "مدني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ملفات الشباب والرياضة والنقل والمواصلات أهم أولوياتها داخل المجلس، وتسعي إلي إزالة التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب والأندية الرياضية معا، مشددة علي أهمية نشر الثقافة الرياضبة بمعتقدات الأسر المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي وجود تعاون وتنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ ويتمحور دو الآخر حول تقديم المقترحات والمعاونة في عمل بعض التعديلات لمشروعات القوانين التي تستوجب ذلك وفق المستجدات الطارئة بالمجتمع.

ولفتت النائبة، إلي أن التحدي الوحيد الذي يشهده مجلس النواب في الفترة الراهنة هو جائحة كورونا التي لا نعرف  موعد نهايتها، مؤكدة أن الدولة استطاعت أن تدير الأزمة من خلال قرارات حازمة مدروسة وبالفعل نحن أقل الدول من ناحية التأثر والخسائر.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: إن الفترة القادمة ستشهد إقامة المزيد من علاقات التعاون الدولية من أجل تحقيق أكبر درجة من الوفاق والمؤذارة السياسية تجاه القضايا العالقة التي تخص الدولة والقارة الإيفرقية، فضلا عن الإستفادة من تجارب  الدول بشتي المجالات الحياتية.
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