أستاذ أمرأض صدرية: 3 لقاحات أثبتت فاعليتها ضد كورونا

قالت الدكتور مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، إن المقصود من تسجيل البيانات على موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا، لمعرفة الأولويات، مشيرة إلى أن اختيار الأولويات لمن يستحق.





وتابعت مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC"، والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" انخفاض أعداد مصابى كورونا وثبوتها يعنى الوصول للخط المستقيم، وبدأت الموجة الثانية تنحسر جزئيا وهى علامة طيبة، موضحة أن انخفاض الأعداد لا يأتي فقط من الجهات الصحية ولكن لا بد من وعى المواطنين".





ونوهت إلي أن شركات الأدوية تعمل حساب لتغطية جزء كبير من العالم من اللقاح، لافتة إلى أن هناك أكثر من نوع من اللقاحات، وهناك ثلاث لقاحات ثبتت فعاليتها يتم التعامل معها.