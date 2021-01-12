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رياضة

الشيشيني: الزمالك خيره على الكل.. وهذا سبب رحيلي عن الأبيض

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:46 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
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حسن العمدة
كشف سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق، سبب رحيله عن الزمالك خلال تواجده بجهاز كارتيرون.

وقال الشيشيني، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:  كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف؛ من أسباب رحيلي عن الزمالك خلال ولاية كارتيرون".

وأردف:"محدش خرج من نادي الزمالك وله جنيه، الزمالك خيره على كل الموجودين في النادي".

واستطرد: يجب أن يستفيد الزمالك ماديا من بيع اللاعبين، ويجب على اللاعبين معرفة ذلك جيدا 

وأوضح : من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهاءها يمكن رحيلهم 

ونوه بأن مصطفى محمد من حقه المطالبة بالاحتراف، لكن هو ملتزم بتدريباته والمشاركة مع الزمالك في المباريات 

واختتم تصريحاته: لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وادائهم في الملعب.
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