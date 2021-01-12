الشيشيني: الزمالك خيره على الكل.. وهذا سبب رحيلي عن الأبيض

كشف سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق، سبب رحيله عن الزمالك خلال تواجده بجهاز كارتيرون.





وقال الشيشيني، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف؛ من أسباب رحيلي عن الزمالك خلال ولاية كارتيرون".





وأردف:"محدش خرج من نادي الزمالك وله جنيه، الزمالك خيره على كل الموجودين في النادي".





واستطرد: يجب أن يستفيد الزمالك ماديا من بيع اللاعبين، ويجب على اللاعبين معرفة ذلك جيدا





وأوضح : من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم وبعد انتهاءها يمكن رحيلهم





ونوه بأن مصطفى محمد من حقه المطالبة بالاحتراف، لكن هو ملتزم بتدريباته والمشاركة مع الزمالك في المباريات





واختتم تصريحاته: لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وادائهم في الملعب.