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أخبار العالم

إصابة رئيس البرتغال بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:04 ص
رئيس البرتغال
رئيس البرتغال
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شريف سيد
أصيب الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما نقلته فرانس برس. 

وكان الرئيس البرتغالي قد دخل الحجر الصحي عقب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. 

وفي بيان نشره مكتبه، قال إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة "كاسا سيفيل"، وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

يذكر أن الرئيس البرتغالي ينتظر التصويت في انتخابات الرئاسة المقرر لها في 24 يناير الجاري. 

وأعلنت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو أن البرتغال ستقدم 22 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لتغطية جميع السكان من إجمالي الإمدادات التي طلبها الاتحاد الأوروبي.

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