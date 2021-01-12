ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاء الكيلاني تنعى والد بيومي فؤاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:09 ص
وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني
Advertisements
محمد بدران
نعت الإعلامية وفاء الكيلاني والد الفنان بيومي فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" . 

وكتبت وفاء الكيلاني : "‏خالص العزاء للفنان ‎#بيومي_فؤاد في وفاة والده.. الله يرحمه ويغفر له.. البقاء لله". 

واعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والده، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وكتب " انا لله وانا اليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل.. نسألكم الدعاء ". 

وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ربنا يصبرك وأشعر بما أنت فيه.. رانيا ياسين تنعى والد داليا البحيري بكلمات مؤثرة

وفاء عامر تنعي حاتم علي: رحل عن عالمنا المخرج العظيم

رانيا محمود ياسين تنعى والدة حسن الرداد: الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته

وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

أكرم حسني ينعى والد بيومى فؤاد

تعرف على موعد جنازة وعزاء والد بيومي فؤاد

ترشيحاتنا

حالة نادرة.. طفلة تعيش بقلبها خارج صدرها منذ الولادة | صور

أخبار الفن .. تطورات حالة علي حميدة .. صدمة رحاب الجمل .. وفاة والد بيومي فؤاد .. إصابة مفيد فوزي بـ كورونا

300 شهيد.. الأطباء: نسبة الاشتباه بـ كورونا للمترددين على المستشفيات مرتفعة

أعراض كورونا.. بيان مهم من وزارة الصحة

ساسي بين التجديد والتجميد.. الفتنة و70 مليون جنيه وراء رفض شروط التونسي في الزمالك

حكم فوائد البنوك والانتفاع بها.. المفتي ومجمع البحوث يحسمان الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022