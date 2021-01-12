وفاء الكيلاني تنعى والد بيومي فؤاد

نعت الإعلامية وفاء الكيلاني والد الفنان بيومي فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .





وكتبت وفاء الكيلاني : "‏خالص العزاء للفنان ‎#بيومي_فؤاد في وفاة والده.. الله يرحمه ويغفر له.. البقاء لله".





واعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والده، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وكتب " انا لله وانا اليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل.. نسألكم الدعاء ".





وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.



