وفاء الكيلاني تنعى والد بيومي فؤاد

نعت الإعلامية وفاء الكيلاني والد الفنان بيومي فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .
وكتبت وفاء الكيلاني : "خالص العزاء للفنان #بيومي_فؤاد في وفاة والده.. الله يرحمه ويغفر له.. البقاء لله".
واعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والده، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وكتب " انا لله وانا اليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل.. نسألكم الدعاء ".
وقرر الفنان بيومي فؤاد إقامة جنازة وعزاء والده اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم.
خالص العزاء للفنان #بيومي_فؤاد في وفاة والده الله يرحمه ويغفر له— WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) January 11, 2021
البقاء لله https://t.co/yg0Ykouk2u