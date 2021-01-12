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منوعات

بفستان أسود.. جلسة تصوير جديدة لـ سلمي الشيمي تبرز أنوثتها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:52 ص
سلمي الشيمي فتاة
سلمي الشيمي "فتاة سقارة"
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محمد بدران

شاركت الموديل سلمى الشيمي صاحبة جلسة التصوير المثيرة، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها جلسة تصوير مثيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

وظهرت سلمي الشيمي، بجلسة تصوير جذابة،  مرتدية فستان أسود عاري الكتفين والصدر أبرز مفاتن جسدها، مع المكياج  الصارخ والشعر الطويل المنسدل، نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها  كموديل.


سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت من كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضا .

تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام و فيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.


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