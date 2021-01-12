عماد الدين حسين: مجلس النواب يضم 409 أعضاء جدد فازوا في انتخابات نزيهة

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن الغرفة الأولى الأساسية "مجلس النواب" ستكتمل اليوم، الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم انعقاد كامل لمجلس النواب في ظل إجراءات فيروس كورونا، متمنيا مرور الأمور بشكل جيد وبأسرع وقت، حتى يبدأ مجلس البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ أعماله بدءا من اليوم.

وأضاف رئيس تحرير جريدة "الشروق"، فيمداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الشيوخ لا يستطيع أن يبدأ العمل رسميا إلا بعد قيام مجلس النواب بالتصديق على لائحة المجلس وإخراجها بشكل قانوني.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن هناك تنوعا حزبيا كبيرا فى مجلسي النواب والشيوخ، حيث يحتوى مجلس النواب على 409 أعضاء يدخلونه لأول مرة فى عملية انتخابية نزيهة ذات مصداقية ومختلفة وفريدة من نوعها لم تحدث من قبل.

فى سياق آخر، أكد عماد الدين حسين أن مشروع تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي شيء يدعو للفخر، لافتا إلى أن هذا المشروع عندما يكتمل سيكون تطورا هاما جدًا على جميع الأصعدة، وهو مشروع قومي حقيقي يساهم في توفير أموال طائلة، كما أنه يحافظ على نظافة البيئة، مؤكدًا أن هذا المشروع لصالح المواطنين ماليًا واجتماعيًا واقتصاديًا والأهم بيئيًا.

وأوضح أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر 50% من تكلفة استخدام الوقود، كما أنه يحسن جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المشروع قد يستغرق نحو 3 سنوات لاستكماله تمامًا، كما أكد أنه البنوك تقدم قروض بتسهيلات بفارق من 35% إلى 40% عن القروض العادية، وأن قيمة الفائدة أيضا ستكون بسيطة جدا لا تتجاوز الـ 5%، بالإضافة إلى أن وزارة الصناعة تعمل على الجزء الخاص بالتصنيع والتعاون مع الشركات العالمية والمحلية المصنعة للسيارات لتوفيرها في الأسواق.