بتكلفه 5 ملايين و800 ألف جنيه.. الانتهاء من أعمال الرصف بمركزين في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنيه للإنتهاء من أعمال الرصف وإجراء صيانة دورية لها بنطاق المحافظة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها لتيسير الحركه المرورية وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وصرح المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل بأنه تم الانتهاء من أعمال رصف المرحلة الأخيرة لطريق جنبواى مركز ايتاى البارود بطول ٠.٧ كم وبتكلفة ١.١ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز.



وأشار إلى أنه جارى متابعة أعمال رصف طريق الرياح الناصرى من كوبري صلاح الدين حتى كوبري عمر مكرم بمركز بدر بطول ٢ كم وعرض ٧ متر تكلفة ٤.٧ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى.

يذكر أن محافظ البحيرة، أكدعلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الإحتياجات الخاصة فى ضوء إهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال الاحلال الكلى لمدرسه النور للمكفوفين بتكلفة إجمالية 13 مليون لتدخل الخدمه خلال العام الدراسى الحالى 2020 /2021



من جانبها أوضحت المهندسة هالة عبدالله مدير قطاع الابنية التعليمية بالبحيرة أن المدرسه مقامه على مساحه 835 مسطح وتتكون من من مبنيان الأول مكون من دور ارضى و2 علويين والمبنى الثانى مكون من دور ارضى و4 أدوار علويه بطاقه 14 فصل دراسي شامل الفراغات التكميلي من غرف اداريه ومعامل ودورات مياه ومبني اقامه كامل وعنابر اقامه ومكتبه وقاعه متعدده الأغراض و مطبخ و 2 صالة طعام ومغسلة.

وأشار محافظ البحيرة، أن العام الدراسي الحالى شهد دخول 25 مدرسة جديدة واحلال كلى وجزئي تجاوزت تكلفتها 240 مليون جنية بمختلف مراكز المحافظة

كما تم خلال العامين الماضيين فقط إنشاء 200 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر ١.٤ مليار جنية.

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