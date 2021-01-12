استعدادات مبكرة بالتعليم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.. تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات الطلاب على موقع الوزارة.. إعلان الأوراق المطلوبة لتحرير استمارات دخول الامتحان.. وإجراءات لاختيار رؤساء اللجان

حتى هذه اللحظة مازال هناك استقرار على تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 السابق إعلانها بدون تغيير

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المبكرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي يترقب تفاصيلها جميع الطلاب بفارغ الصبر، وسط شائعات تظهر بين الحين والآخر لإرباك الطلاب بشأن وجود احتمالية لـ إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2021 أو تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي كذبته مرارا وتكرارا وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنه حديث سابق لأوانه.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالبن والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالبن والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) الدخول على الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم لمراجعة بياناتهم.









وشدد وزير التربية والتعليم على أنه بعد مراجعة جميع بيانات طالب الثانوية العامة على الاستمارة الإلكترونية، عليه أن يقوم بطباعة الاستمارة حتى يتم طلبها في المدرسة.

















رابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية هو: https://moe-register.emis.gov.eg/account/login جدير بالذكر أن









وعلى الطلاب الذين استلموا من المدرسة الورقة المكتوب بها إيميل الطالب والرقم السري، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، لاستكمال تسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية وإضافة صورة شخصية للاستمارة (تقوم بتصوير صورتك بالموبايل)".









ويرجى العلم أن حرف (S) فى الرقم السرى يكتب كابيتال، وعند تسجيل بيانات الاستمارة نختار"المحافظة والقسم"، ثم إدخال "رقم الموبايل" و"مهنة ولي الأمر".









وعلى الطالب أن يهتم بالتأكد من صحة التخصص (علمى أو أدبى)، والتأكد من صحة الشعبة (علوم أو رياضة)، والتأكد من صحة اللغة الأجنبية الثانية، مع رفع وإضافة صورة شخصية إلكترونية للاستمارة.











و بعد التأكد من صحة كل البيانات وإضافة الصورة، لابد من الضغط على "حفظ" ثم الضغط على "اعتماد" ثم القيام بطباعة الاستمارة ورقيا، مع التشديد على أنه فى حالة الضغط على زر "اعتماد"، فلن يتمكن الطالب من تعديل اى خطأ فى الاستمارة نهائيا.









و بعد طباعة الاستمارة ورقيا، على الطالب أن يحتفظ بها لحين طلبها من المدرسة، وفى حاله وجود خطأ فى الاسم أو التخصص أو الشعبة أو اللغة، لابد من التوجة للمدرسة لمسئول "الحكومة الإلكترونية" لتعديل الخطأ على أن يكون ذلك قبل الضغط على زر "اعتماد" حتى تقوم المدرسة بتصحيح الخطأ.









ونوهت المدارس الثانوية، إلى أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ورقة الإيميل والرقم السرى من المدرسة، فيمكنهم الضغط على https://office365.emis.gov.eg / ، ثم اختيار "حساب الطالب"، ثم إدخال "الرقم القومي" و"كود الطالب"، ثم الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"، فيظهر الإيميل والرقم السرى، ليقوم الطالب بحفظهما ثم يدخل بهما موقع الاستمارة الإلكترونية، لاستكمال تسجيل باقى البيانات ومراجعتها وإضافة الصورة الشخصية ثم طباعة الاستمارة.