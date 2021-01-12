استعدادات مبكرة بالتعليم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.. تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات الطلاب على موقع الوزارة.. إعلان الأوراق المطلوبة لتحرير استمارات دخول الامتحان.. وإجراءات لاختيار رؤساء اللجان

- التعليم:
- حتى هذه اللحظة مازال هناك استقرار على تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 السابق إعلانها بدون تغيير
- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد خلال العام الدراسي الحالي إلكترونيًا
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المبكرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي يترقب تفاصيلها جميع الطلاب بفارغ الصبر، وسط شائعات تظهر بين الحين والآخر لإرباك الطلاب بشأن وجود احتمالية لـ إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2021 أو تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي كذبته مرارا وتكرارا وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنه حديث سابق لأوانه.
ومن أبرز الاستعدادات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن، هو أنها أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https://moe-complains.emis.gov.eg
، والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من خلالها.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالبن والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) الدخول على الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم لمراجعة بياناتهم.
وشدد وزير التربية والتعليم على أنه بعد مراجعة جميع بيانات طالب الثانوية العامة على الاستمارة الإلكترونية، عليه أن يقوم بطباعة الاستمارة حتى يتم طلبها في المدرسة.
وعلى الطلاب الذين استلموا من المدرسة الورقة المكتوب بها إيميل الطالب والرقم السري، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، لاستكمال تسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية وإضافة صورة شخصية للاستمارة (تقوم بتصوير صورتك بالموبايل)".
ويرجى العلم أن حرف (S) فى الرقم السرى يكتب كابيتال، وعند تسجيل بيانات الاستمارة نختار"المحافظة والقسم"، ثم إدخال "رقم الموبايل" و"مهنة ولي الأمر".
وعلى الطالب أن يهتم بالتأكد من صحة التخصص (علمى أو أدبى)، والتأكد من صحة الشعبة (علوم أو رياضة)، والتأكد من صحة اللغة الأجنبية الثانية، مع رفع وإضافة صورة شخصية إلكترونية للاستمارة.
وبعد التأكد من صحة كل البيانات وإضافة الصورة، لابد من الضغط على "حفظ" ثم الضغط على "اعتماد" ثم القيام بطباعة الاستمارة ورقيا، مع التشديد على أنه فى حالة الضغط على زر "اعتماد"، فلن يتمكن الطالب من تعديل اى خطأ فى الاستمارة نهائيا.
وبعد طباعة الاستمارة ورقيا، على الطالب أن يحتفظ بها لحين طلبها من المدرسة، وفى حاله وجود خطأ فى الاسم أو التخصص أو الشعبة أو اللغة، لابد من التوجة للمدرسة لمسئول "الحكومة الإلكترونية" لتعديل الخطأ على أن يكون ذلك قبل الضغط على زر "اعتماد" حتى تقوم المدرسة بتصحيح الخطأ.
ونوهت المدارس الثانوية، إلى أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ورقة الإيميل والرقم السرى من المدرسة، فيمكنهم الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ، ثم اختيار "حساب الطالب"، ثم إدخال "الرقم القومي" و"كود الطالب"، ثم الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"، فيظهر الإيميل والرقم السرى، ليقوم الطالب بحفظهما ثم يدخل بهما موقع الاستمارة الإلكترونية، لاستكمال تسجيل باقى البيانات ومراجعتها وإضافة الصورة الشخصية ثم طباعة الاستمارة.
من جانبها، أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 تتمثل في: عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت، وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها، وأصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين من قيمة الإيصال 202 جنيه ( بريد).
كما تشمل الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 أيضا: صورة إيصال المصروفات المدرسية 500 جنيه (بريد)، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد) ، و4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال تأمين التابلت.
وناشدت مديريات التربية والتعليم أن تجمع هذه الأوراق في مظروف بلاستيك من الآن، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها.
على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارا لمسيرة تطوير منظومة تطوير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، تم طرح تطبيق إلكتروني للمعلمين لتسجيل بيانات المرشحين للعمل رئيس لجنة سير، ومراقب أول، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.
ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي:
وبمجرد الدخول على الرابط سيكون مطلوبا من المرشح اتباع الخطوات التالية:
*إدخال كود المعلم
* إدخال الرقم القومي
* إدخال كلمة السر
* الضغط على تسجيل الدخول
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه من المبكر أن تتحدث وزارة التربية والتعليم الآن عن أي تعديل أو تغيير يخص موعد امتحانات الثانوية العامة 2021
، حيث إن "لكل حادث حديث".
وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن الوزارة تنسق تنسيقا تاما مع وزارة الصحة ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء، للوقوف على مستجدات وضع كورونا في مصر لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن الدولة اعتادت أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفقا للظروف المحيطة وقت اتخاذ القرار.
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة، لم تتطرق وزارة التربية والتعليم في اجتماعاتها ومباحثاتها إلى أي تغيير في التفاصيل السابق إعلانها
وأوضح المصدر أنه حتى هذه اللحظة مازال هناك استقرار على تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 التالية:
* ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال العام الدراسي الحالي إلكترونيًا.
* ستتم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيًا دون تدخل بشري.
* ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 عبارة عن اختيار من متعدد.
* كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون له 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص.
* أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس فهم مخرجات التعلم.
* سيتم إتاحة نماذج امتحانية استرشادية لتدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على شكل امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
* ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.
* من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك.
* ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.
* سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل اعتماده رسميا.
* ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.