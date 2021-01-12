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حوادث

بعد عقر طفلين.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة في كفر الشيخ

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:56 م
حملة للقضاء على الكلاب
حملة للقضاء على الكلاب الضالة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة للقضاء على الكلاب المسعورة، تنفيذً التكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك عقب عقر كلب مسعور لطفين بالقرية.

ومن جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الحملة بالقرية بالتعاون بين مجلس المدينة والإدارة البيطرية ، وتمكنت الحملة من التخلص من 6 كلاب مسعورة وضالة، ومازالت الحملة مستمرة في مكافحة الكلاب الضالة.

وشهدت القرية أمس عقر كلب لطفلين، إ.ق 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي ،أصيب بجرح بسيط في الحاجب الايسر، وأصيبت أ.ر 11 سنة، بالصف السادس الابتدائي، بجرح في الخد ،وحالتهما جيدة ،ومتواجدين بمنزلهما.
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