بعد عقر طفلين.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة في كفر الشيخ

وشهدت القرية أمس عقر كلب لطفلين، إ.ق 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي ،أصيب بجرح بسيط في الحاجب الايسر، وأصيبت

أ.ر 11 سنة، بالصف السادس الابتدائي، بجرح في الخد ،وحالتهما جيدة ،ومتواجدين بمنزلهما.